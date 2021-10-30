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США зміцнюють відносини з Тайванем: торкнеться протистояння Китаю, COVID-19 і клімату

Автор: Наталья Скороход

США хочуть поглибити свої відносини з Тайвань. Про це заявила новий директор Американського інституту в Тайвані і фактичного посольства Сандра Удкірк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на АВС News.

За її словами, США активно працюють над новими областями співпраці.

співпраця торкнеться протистояння Китаю, COVID-19, клімату, кібербезпеки та ланцюжків поставок й інших сфер.

Удкирк.

Нагадаємо, що США зобов'язалися захистити Тайвань у разі нападу Китаю. Це підтвердив президент США Байден.

Раніше повідомлялося, що Північна Корея висловила невдоволення позицією США з приводу Тайваню. Союзники Китаю вважають, що американці погіршують ситуацію.

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