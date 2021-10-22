ru ua
Пт, 22 октября News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения

Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае атаки Китая

Новина українською →
Вашингтон, Пятница 22 октября 2021 17:41
Байден заявил, что США защитят Тайвань в случае атаки Китая Фото: Джо Байден, президент США (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Президент США Джо Байден пообещал защитить Тайвань, если он подвергнется атаке со стороны Китая. В Пекине призвали Вашингтон не посылать неверные сигналы Тайбэю.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на телеканал CNN.

Отмечается, что во время мероприятия, организованном телеканалом, Байдена дважды спросили, будут ли США защищать Тайвань в случае нападения Китая. Глава Белого дома ответил положительно.

"Да, у нас есть обязательства это сделать", - сказал Байден.

Позже представитель Белого дома пояснил комментарии Байдена о Тайване, заявив, что президент не объявлял о каких-либо изменениях политике США в отношении островного государства.

"Оборонные отношения США с Тайванем регулируются законом об отношениях с Тайванем. Мы будем выполнять свои обязательства в соответствии с законом, мы продолжим поддерживать его самооборону", - уточнил американский чиновник.

В МИД Китая, комментируя заявления Байдена, призвали США "не посылать никаких ложных сигналов силам независимости Тайваня, чтобы не нанести серьезный ущерб китайско-американским отношениям, миру и стабильности в Тайваньском проливе".

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Джозеф Байден Китай Тайвань
NEWS
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
Карантин в Киеве: новые ограничения при переводе города в "красную" зону
DAILY
Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Решающая битва. Как пройдут выборы в Грузии и чего ждать Саакашвили