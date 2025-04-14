Без США Україна зазнаватиме багато втрат: людських і територіальних, - Зеленський

"Я думаю, що без США ми будемо нести багато втрат: людських і територіальних. Можуть бути такі втрати. Безумовно без США буде складно мати саме ту бажану ціль - якнайшвидше закінчити війну і мати справедливий мир. Без США більше втрат - це факт", - заявив президент.

За словами Зеленського, він би не хотів розглядати сценарій, у якому Україні довелось би боротись з ворогом без американської підтримки. Втім, тим чи іншим шляхом Київ закінчить цю війну й зробить це справедливо щодо України.

"Немає іншого виходу і не може бути по-іншому", - додав він.