Зеленський: для України небезпечно, якщо США відвернуться від неї

Для України небезпечно, якщо Сполучені Штати Америки (США) повернуться спиною до неї. Нещодавнє відновлення підтримки було важливим для Києва.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента Володимира Зеленського під час пресконференції з лідером Фінляндії Александром Стуббом.

"Для України дуже небезпечно, якщо Америка не буде нашим стратегічним партнером, а повернеться спиною. Я б не хотів про це говорити. У нас були кроки або сигнали цієї небезпечності - тимчасове припинення допомоги. Все відновлено. Для нас це важливо. Це говорить про наші тісні відносини, я дуже вірю, що це не зміниться", - заявив Зеленський.

Призупинення допомоги Україні

5 березня західні ЗМІ повідомили, що США призупинили передачу Україні військової допомоги та перестали ділитися розвідувальними даними. Згодом це також підтвердив директор ЦРУ Джон Реткліфф

11 березня делегація України та США провели зустріч у Саудівській Аравії. За результатами стало відомо, що Вашингтон відновив передачу військової допомоги та розвідданих. Зокрема Штати запропонували введення 30-денного припинення вогню на фронті, що Київ, своєю чергою, підтримав.

Більше про переговори України та США у Саудівській Аравії - у нашому матеріалі.

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