Без США Украина будет нести много потерь: человеческих и территориальных, - Зеленский

Без американской поддержки Украина будет нести много потерь. В то же время для Киева нет другого пути, кроме как завершить войну справедливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на президента Владимира Зеленского в интервью 60 minutes.
"Я думаю, что без США мы будем нести много потерь: человеческих и территориальных. Могут быть такие потери. Безусловно без США будет сложно иметь именно ту желаемую цель - как можно быстрее закончить войну и иметь справедливый мир. Без США больше потерь - это факт", - заявил президент.
По словам Зеленского, он бы не хотел рассматривать сценарий, в котором Украине пришлось бы бороться с врагом без американской поддержки. Впрочем, тем или иным путем Киев закончит эту войну и сделает это справедливо по отношению к Украине.
"Нет другого выхода и не может быть по-другому", - добавил он.
Во время полномасштабной войны Соединенные Штаты Америки (США) стали одним из ключевых союзников Украины. Вашингтон предоставил значительную военную, финансовую и гуманитарную помощь, включая системы противовоздушной обороны (ПВО), артиллерию, боеприпасы, бронетехнику, а также разведданные.
После прихода Дональда Трампа к власти, Вашингтон несколько изменил внешний курс и сейчас настаивает на завершении войны путем переговоров. За последние два месяца американская сторона провела ряд отдельных переговоров с Украиной и Россией.
Отдельно стоит напомнить и о том, что в марте Штаты приостановили поставки вооружения и обмен разведывательными данными с Украиной. Восстановить поддержку удалось после многочасовых переговоров между США и Украиной в Саудовской Аравии 11 марта.
Ранее же Зеленский объяснял, что для Украины опасно, если Штаты повернутся спиной к ней.
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