США та Україна розпочали спільний ядерний проект

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​Чалий наголосив на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері

Україна і США запустили проект співпраці у галузі сучасної ядерної науки та інженерії. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Посольства США в Україні.

Як зазначається, посол України у США Валерій Чалий наголосив на важливості розвитку українсько-американських відносин у ядерній сфері, зокрема у обміні знаннями та технологіями для безпечного та ефективного використання мирного атому.

"У Вашингтоні розпочато проект співробітництва між Україною та США з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки та інженерії", - повідомили у посольстві.

У Вашингтоні розпочато проект співробітництва між Україною та США з освіти та досліджень у галузі сучасної ядерної науки... Опубліковано Embassy of Ukraine in the USA / Посольство України в США Четвер, 8 серпня 2019 р.

Нагадаємо, у Конгресі США схвалили ще 300 мільйонів доларів військової допомоги Україні. Із них 100 мільйонів доларів виділять на летальне озброєння. Проект спрямований на надання ракет для систем берегової охорони і протикорабельних ракет.

Як повідомляло РБК-Україна, уряд Канади виділить на підтримку України 45 мільйонів доларів.

Зазначимо, у липні 2015 року Рада національної безпеки та оборони (РНБО) затвердила нову проектну загрозу для ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів та інших джерел іонізуючого випромінювання в Україні.