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Канада выделит на поддержку Украины 45 млн долларов

Новости » Экономика    03.07.2019 - 04:38
Канада выделит на поддержку Украины 45 млн долларов
Фото: встреча Зеленского и Трюдо (twitter.com/CanEmbUkraine)

Из этой суммы 25 миллионов назначены для развития реформ в Украине

Правительство Канады выделяет свыше 45 миллионов долларов США на поддержку Украины. Об этом сказал премьер-министр Канады Джастин Трюдо в ходе брифинга в Торонто, передает РБК-Украина со ссылкой на прес-службу правительства страны.

Отмечается, что в том числе будет передано 25 миллионов долларов для реализации инклюзивных и учитывающих гендерные аспекты реформ в Украине.

"Канада также принимает конкретные меры против продолжения российской агрессии в Украине", - говорится в сообщении пресс-службы.

Добавим, что следующая конференция по реформам в Украине состоится в Литве в Вильнюсе в 2020 году.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Конгресса сша одобрил проект военного бюджета, который предусматривает предоставление Украине военной помощи на 300 млн долларов. Как отмечается в документе, инициатива "позволяет выделить до 300 млн на помощь Украине в сфере обороны, из которых 100 млн доступно только для летального вооружения".

Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой обороны и противокорабельных ракет.

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