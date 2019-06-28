В Конгрессе США одобрили еще 300 млн долларов военной помощи Украине

Фото: Конгресс США (facebook.com/ukr.embassy.usa)

Из них 100 млн долларов выделят на летальное вооружение

Сенат Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрил проект военного бюджета, который предусматривает выделение Украине военной помощи на 300 млн долларов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию телеканала C-SPAN.

Как отмечается в документе, инициатива "разрешает выделить до 300 млн на помощь Украине в области обеспечения безопасности, из которых 100 млн доступно только для летального вооружения". Проект направлен на предоставление Киеву ракет для систем береговой охраны и противокорабельных ракет.

Кроме того, в Палате представителей Конгресса рассматривается своя версия проекта оборонного бюджета, которая предусматривает выделение Украине 250 млн долларов на военную помощь. После принятия этой инициативы, законодателям обеих палат потребуется согласовать детали проектов.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки одобрила проекты законов, в которых предусмотрено почти 700 млн долларов для поддержки Украины.

Отмечается, что речь идет о законопроектах о финансировании Пентагона, Государственного департамента, Агентства США по международному развитию и смежных программ на 2020 год.

Кроме того, Министерство обороны США подтвердило, что в рамках сотрудничества в сфере безопасности планирует выделить 250 млн долларов для наращивания потенциала Вооруженных сил Украины.