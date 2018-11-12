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США и Украина обсудили сотрудничество в атомной энергетике

Новости » Энергетика    12.11.2018 - 13:26
США и Украина обсудили сотрудничество в атомной энергетике
Фото: встреча Парубия и Перри (rada.gov.ua)

Парубий пригласил американских инвесторов к соуправлению украинской ГТС

Соединенные Штаты Америки и Украина обсудили сотрудничество в атомной энергетике. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Верховной рады.

В частности, 12 ноября 2018 года глава ВР Андрей Парубий провел встречу с министром энергетики США Риком Перри. Парубий отметил, что вопрос энергетической безопасности является одним из ключевых для Украины.

"Стороны обсудили вопросы сотрудничества в атомной энергетике, поставки сжиженного газа в Украину. Андрей Парубий пригласил американских инвесторов к соуправлению украинской газотранспортной системой", - говорится в сообщении.

Перри в свою очередь отметил, что приветствует сотрудничество США и Украины в вопросе энергетической безопасности, и заверил, что США по-прежнему остаются последовательным и надежным партнером Украины.

Напомним, Перри отметил шаги Украины на пути реформ. Министр также добавил, что США хотят поддержать НАК "Нафтогаз" в разделении добычи и распределения газа, а также либерализацию рынка электроэнергии.

Кроме того, РБК-Украина сообщало, что, по словам главы Минэнерго США, Штаты продолжают четко выражать несогласие по поводу строительства второй нитки газопровода "Северный поток".

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Новости Украины Андрей ПарубийСоединенные Штаты Америкиэнергетика
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