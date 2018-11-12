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Министр энергетики США отметил шаги Украины на пути реформ

Новости » Парламентские выборы 2019    12.11.2018 - 10:46
Фото: Рик Перри (flickr.com gageskidmore)
Фото: Рик Перри (flickr.com gageskidmore)

США хотят поддержать "Нафтогаз" в разделении добычи и распределения газа

Министр энергетики Соединенных Штатов Америки Рик Перри отметил шаги Украины на пути реформ, передает корреспондент РБК-Украина.

Он отметил, что США хотят поддержать НАК "Нафтогаз" в разделении добычи и распределения газа, а также либерализацию рынка электроэнергии.

"Мы хотели бы поддержать усилия "Нафтогаза" относительно разделения добычи и распределения газа. Мы хотели бы также поддержать ваши усилия по либерализации рынка электроэнергии и повышению прозрачности работы в этой области. Например, раскрытие всех геодезических, геологических данных относительно будущих мест добычи энергоресурсов, ваши шаги в упрощении лицензирования, а также принятие закона о разделе продукции. Все ваши недавние шаги, если их суммировать, посылают очень сильное сообщение как правительству США, так и частному сектору США, а также вашим европейским партнерам о том, что Украина очень серьезно относится к процессу реформирования и создания в государстве мощного центра энергетических ресурсов", - сказал Перри.

Премьер-министр Владимир Гройсман в свою очередь заявил о широком спектре возможностей для углубления сотрудничества в энергетической сфере между США и Украиной.

"Все что касается добычи украинского газа, взаимодействия в управлении ГТС, углубления сотрудничества в атомной энергетике и многих других сферах, где вместе мы можем стать сильнее", - сказал глава Кабмина.

Напомним, Перри заявил, что Штаты продолжают четко выражать несогласие по поводу строительства второй нитки газопровода "Северный поток".

Ранее РБК-Украина сообщало, что глава Минэнерго США заявил, что в ЕС очень мало стран, которые поддерживают "Северный поток-2", а США активно выступают против газопровода. Кроме того, агентство писало, что США не исключают введение санкций в ответ на строительство газопровода "Северный поток-2".

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиВладимир Гройсманреформы в Украине
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