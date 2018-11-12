США та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці

Фото: зустріч Парубія і Перрі (rada.gov.ua)

Парубій запросив американських інвесторів до співуправління українською ГТС

Сполучені Штати Америки та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Верховної ради.

Зокрема,12 листопада 2018 року голова ВР Андрій Парубій провів зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі. Парубій наголосив, що питання енергетичної безпеки є одним з ключових для України.

"Сторони обговорили питання співпраці у атомній енергетиці, постачання скрапленого газу до України. Андрій Парубій запросив американських інвесторів до співуправління українською газотранспортною системою", - сказано у повідомленні.

Перрі у свою чергу відзначив, що вітає співпрацю США та України у питанні енергетичної безпеки, та зазначив, що США і надалі залишаються послідовним і надійним партнером України.

Нагадаємо, Перрі відзначив кроки України на шляху реформ. Міністр також додав, що США хочуть підтримати НАК "Нафтогаз" в розподілі видобутку і розподілу газу, а також лібералізацію ринку електроенергії.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що, за словами глави Міненерго США, Штати продовжують чітко висловлювати незгоду з приводу будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік".