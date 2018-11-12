ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці

Новини » Енергетика    12.11.2018 - 13:26
США та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці
Фото: зустріч Парубія і Перрі (rada.gov.ua)

Парубій запросив американських інвесторів до співуправління українською ГТС

Сполучені Штати Америки та Україна обговорили співпрацю в атомній енергетиці. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу Верховної ради.

Зокрема,12 листопада 2018 року голова ВР Андрій Парубій провів зустріч з міністром енергетики США Ріком Перрі. Парубій наголосив, що питання енергетичної безпеки є одним з ключових для України.

"Сторони обговорили питання співпраці у атомній енергетиці, постачання скрапленого газу до України. Андрій Парубій запросив американських інвесторів до співуправління українською газотранспортною системою", - сказано у повідомленні.

Перрі у свою чергу відзначив, що вітає співпрацю США та України у питанні енергетичної безпеки, та зазначив, що США і надалі залишаються послідовним і надійним партнером України.

Нагадаємо, Перрі відзначив кроки України на шляху реформ. Міністр також додав, що США хочуть підтримати НАК "Нафтогаз" в розподілі видобутку і розподілу газу, а також лібералізацію ринку електроенергії.

Крім того, РБК-Україна повідомляло, що, за словами глави Міненерго США, Штати продовжують чітко висловлювати незгоду з приводу будівництва другої нитки газопроводу "Північний потік".

Міністр енергетики США відзначив кроки України на шляху реформ Парубій відвідає Литву 12-13 листопада
Новини України Андрій ПарубійСполучені Штати Америкиенергетика
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся