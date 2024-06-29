США уклали мільярдний контракт з закупівлі ракет для Patriot

Patriot для України

Нагадаємо, Україна закликала партнерів передати додаткові системи Patriot на тлі посилення російських атак. Спершу Німеччина вирішила передати Україні ще одну систему Patriot, а нещодавно таке ж рішення ухвалила рішення Румунія.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна та США домовляються з Ізраїлем про передачу восьми систем Patriot. За даними РБК-Україна, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров обговорював передачу систем Patriot з ізраїльською стороною.

Джерело у Міноборони Ізраїлю заявило, що рішення поки не прийнято, але буде ухвалене найближчим часом.

Детальніше про те, коли Україна зможе отримати ізраїльські Patriot - у нашому матеріалі.

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