Ізраїль передасть Україні системи Patriot. Рішення ось-ось ухвалять, - джерело

Ізраїль найближчим часом може ухвалити рішення про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Це залежить від того, чи розпочнеться повномасштабна війна з "Хезболлою" у Лівані.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міноборони Ізраїлю.

Він уточнив, що рішення буде залежати від того, чи розпочнеться повномасштабна війна в Лівані, якщо ні - тоді системи будуть передані Україні.

"Рішення поки не прийнято, але буде прийнято ось-ось", - сказав співрозмовник.

Минулого тижня міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант обговорювали можливість передачі США кількох систем Patriot, які потім буде поставлено Україні.

Patriot для України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для захисту всієї території від російських ракет та дронів потрібно 25 систем Patriot, але нагальна потреба - 7 таких систем.

Пізніше в Києві заявляли, що знають, хто має зайві системи ППО, які можна було б передати Україні, та працюють над цим. Декілька систем Patriot вже зголосилася передати Німеччина, ще одну - Румунія. А ще одну систему Patriot передадуть Нідерланди спільно з неназваною країною.

А сьогодні, 27 червня, видання Financial Times дізналося про переговори між Україною, США та Ізраїлем про можливість передачі Києву до 8 систем Patriot, які ізраїльська армія планувала знімати з озброєння.

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