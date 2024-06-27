ua en ru
Чт, 27 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Ізраїль передасть Україні системи Patriot. Рішення ось-ось ухвалять, - джерело

Четвер 27 червня 2024 21:37
UA EN RU
Ізраїль передасть Україні системи Patriot. Рішення ось-ось ухвалять, - джерело Ілюстративне фото: Україна може отримати Patriot від Ізраїлю (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Мілан Лєліч

Ізраїль найближчим часом може ухвалити рішення про передачу Україні систем протиповітряної оборони Patriot. Це залежить від того, чи розпочнеться повномасштабна війна з "Хезболлою" у Лівані.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в Міноборони Ізраїлю.

Минулого тижня міністр оборони України Рустем Умєров та міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант обговорювали можливість передачі США кількох систем Patriot, які потім буде поставлено Україні.

"Рішення поки не прийнято, але буде прийнято ось-ось", - сказав співрозмовник.

Він уточнив, що рішення буде залежати від того, чи розпочнеться повномасштабна війна в Лівані, якщо ні - тоді системи будуть передані Україні.

Patriot для України

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україні для захисту всієї території від російських ракет та дронів потрібно 25 систем Patriot, але нагальна потреба - 7 таких систем.

Пізніше в Києві заявляли, що знають, хто має зайві системи ППО, які можна було б передати Україні, та працюють над цим. Декілька систем Patriot вже зголосилася передати Німеччина, ще одну - Румунія. А ще одну систему Patriot передадуть Нідерланди спільно з неназваною країною.

А сьогодні, 27 червня, видання Financial Times дізналося про переговори між Україною, США та Ізраїлем про можливість передачі Києву до 8 систем Patriot, які ізраїльська армія планувала знімати з озброєння.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Ізраїль ППО Допомога Україні Військова допомога Війна в Україні
NEWS
Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки
Україна та ЄС підписали угоду про гарантії безпеки
DAILY
Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Без блекауту, але із вимкненнями. Що чекає на українську енергетику до кінця 2024 року