США заключили миллиардный контракт по закупке ракет для Patriot

Patriot для Украины

Напомним, Украина призвала партнеров передать дополнительные системы Patriot на фоне усиления российских атак. Сначала Германия решила передать Украине еще одну систему Patriot, а недавно такое же решение приняла Румыния.

Также в СМИ появилась информация, что Украина и США договариваются с Израилем о передаче восьми систем Patriot. По данным РБК-Украина, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров обсуждал передачу систем Patriot с израильской стороной.

Источник в Минобороны Израиля заявил, что решение пока не принято, но будет принято в ближайшее время.

Детальнее о том, когда Украина сможет получить израильские Patriot - в нашем материале.

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