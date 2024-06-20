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Румунія вирішила передати Україні систему Patriot

Четвер 20 червня 2024 14:57
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Румунія вирішила передати Україні систему Patriot Фото: президент Румунії Клаус Йоханніс (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Вища рада оборони Румунії ухвалила рішення передати Україні одну систему ППО Patriot.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу адміністрації президента.

"Зважаючи на значне погіршення ситуації з безпекою в Україні внаслідок постійних і масованих атак Росії на цивільне населення та цивільну інфраструктуру, особливо енергетичну, і регіональних наслідків цієї ситуації, зокрема для безпеки Румунії, у тісній координації з союзниками, члени Ради вирішили передати Україні систему Patriot", - йдеться в заяві Ради оборони.

При цьому наголошується, що пожертвування буде зроблено за умови, що Румунія продовжить переговори з союзниками, особливо зі США, з метою отримання аналогічної або еквівалентної системи ППО.

Patriot для України

Наприкінці травня президент Румунії Клаус Йоганнес зазначив, що рішення про долю ЗРК Patriot буде за Вищою радою національної оборони. Водночас він акцентував увагу на тому, що передача системи не повинна негативно позначитися на протиповітряній обороні самої Румунії.

Прем'єр-міністр країни Марчел Чолаку повідомив про незгоду з цією ідеєю міністра оборони Румунії.

Тим не менш, влада не відмовилася від розгляду можливості передачі ЗРК, оскільки система може бути використана для захисту та румунської території.

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