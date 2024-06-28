Україна отримає ізраїльські Patriot? Про що пишуть ЗМІ та що може завадити угоді

Україна за допомогою США, можливо, готує чергову угоду щодо посилення протиповітряної оборони. Обговорюється ідея поставок ізраїльських систем Patriot, і це, зокрема, підтверджують джерела РБК-Україна.

Детальніше про угоду, кількість Patriot та про те, що може їй завадити, - у матеріалі РБК-Україна .

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Хто веде переговори і коли буде рішення

Як стало відомо РБК-Україна, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров обговорював передачу систем Patriot з ізраїльським колегою Йоавом Галантом. При цьому в угоді передбачається участь США, які спочатку мають їх викупити.

"Рішення поки не прийнято, але ось-ось буде", - сказало джерело в Міноборони Ізраїлю.

Деякі деталі наводить видання Financial Times. За його даними, міністри та високопосадовці трьох країн проробляють контури угоди.

Три співрозмовники на умовах анонімності зазначили, що питання порушував український міністр закордонних справ Дмитро Кулеба у бесідах з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. А радник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван щонайменше двічі говорив про це з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком.

"Україна продовжує працювати з різними країнами над отриманням додаткових систем Patriot. Ми ще раз закликаємо всі країни, які мають такі системи, надати їх Україні", - заявив Кулеба у коментарі FT.

РБК-Україна звернулося до Міноборони, щоб підтвердити або спростувати факт переговорів. Прес-служба обмежилася словами "Patriot люблять тишу".

Зазначимо, раніше Ізраїль допомагав виключно нелетальними засобами: гуманітарка, польові госпіталі, система попередження про повітряні атаки для Києва тощо. Пояснювалося це необхідністю балансувати між Україною та Росією. Особливо з огляду на вплив Москви в Сирії, де ізраїльська авіація часто діє проти іранських проксі. Однак адміністрація США намагається переконати уряд Біньяміна Нетаньяху, що прийшов час реагувати на зближення РФ з Іраном.

Які Patriot є в Ізраїлю і скільки

На даний момент обговорюється постачання 8 батарей Patriot. Однак не факт, що навіть якщо угода вигорить, то всі вони опиняться в Україні.

Про плани зняти з експлуатації усі свої 8 батарей Ізраїль казав ще у квітні. На бойовому чергуванні вони стоять понад 30 років, замінити їх планується сучасними зенітно-ракетними комплексами Stunner ("Праща Давида").

"Було б вдало, якщо старі ракети Patriot знайдуть застосування на іншому театрі воєнних дій до того, як ще більше застаріють. Особливо враховуючи рівень військової допомоги США Ізраїлю", - зазначив Том Карако, керівник проекту ПРО аналітичного Центру стратегічних та міжнародних досліджень у Вашингтоні.

Вашингтон щорічно надає Ізраїлю близько 3,8 млрд доларів військової підтримки, а навесні виділив додатково 14 млрд у вигляді надзвичайних фондів для союзника, що воює проти ХАМАС. Що в принципі може стати аргументом у переговорах про передачу Patriot.

Як пише портал The War Zone, Армія оборони Ізраїлю використовує вісім батарей у версії PAC-2 GEM-T. Системи зазнали місцевої модернізації та відомі під назвою "Яхалом" (з івриту - "алмаз").

Позначення GEM-T відноситься до ракет з покращеним наведенням. Вони з'явилися після модернізації старих MIM-104D, щоб краще збивати балістику. GEM-T виробляються досі, тому боєзапаси можуть поповнюватися з виробничих ліній у США.

Ізраїльські Patriot старші за ті, які Україна вже отримала, але вони повністю сумісні. До переліку цілей PAC-2 входять балістичні ракети, але вважається, що з літаками вони справляються краще. Для модифікації PAC-3 перехоплення балістики є основним призначенням.

"PAC-2 насправді корисніший, ніж PAC-3, для перехоплення літаків на великих дальностях, тому вони, безумовно, будуть корисні в Україні", - цитує FT старшого наукового співробітника Королівського інституту об'єднаних військ у Лондоні Джастіна Бронка.

Військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не відкидає, що новини про ізраїльські системи з'явилися на тлі того, що західні партнери намагаються задовольнити запит України на Patriot. І на тлі заяв влади про необхідність прикрити Харків від коригованих авіабомб (КАБ) і відігнати літаки-носії Су-34 подалі від кордону.

"Але знову ж таки, коли ми кажемо про Patriot, забуваємо, що він теж потребує прикриття. А в Харкові взагалі не буде жодного прикриття, оскільки воно там не сформоване. Тож поки не буде вирішено це питання, говорити особливо немає про що", - розповів він РБК-Україна.

Що може завадити передачі ізраїльських Patriot

Досі ізраїльські Patriot не зняли з озброєння через загрозу початку повномасштабної війни проти "Хезболли" у Лівані, яку підтримує Іран.

Джерело РБК-Україна в міноборони Ізраїлю наголошує, що рішення про передачу залежить від ситуації на північному кордоні. За його словами, якщо розпочнеться повномасштабна війна, системи залишаться в країні.

Розвідка США прогнозує ескалацію на найближчі тижні, якщо Ізраїль та ХАМАС не домовляться про припинення вогню у секторі Газа, пише Politico. Публічно обидві сторони запевняють, що не бажають війни. Але розвідка називає ризики такої розв'язки результату найвищими за останні місяці.

Держдеп закликав американців відмовитися від поїздок, Канада готується евакуювати тисячі людей із Лівану. Сьогодні стало відомо, що США відновлять поставки важких авіабомб до Ізраїлю після операції в Рафаху (південь сектору Газа). Які знадобляться на випадок, якщо прикордонні сутички з проіранськими бойовиками переростуть на щось більше.

З цієї причини Коваленко сумнівається, що угода щодо Patriot взагалі відбудеться.

"Ізраїль у стані війни і розширює ареал бойових дій. Питання з сектором Газа майже вирішено, на черзі Ліван, де вони хочуть зробити буферну зону через "Хезболлу". Але як на це відреагує Іран та арабський світ?", - зазначив він. .

Він нагадав, як у квітні на ізраїльський удар по функціонерах у Сирії іранська сторона відповіла комбінованою атакою дронами та ракетами, у тому числі балістичними. Для її відбиття використовувалися всі засоби ППО Ізраїлю та допомога союзників.

"Тому в умовах, коли Ізраїль постійно перебуває під загрозою атак, балістичних у тому числі, гадаю, він не піде на те, щоб віддати всі свої Patriot", - розповів він у розмові з виданням.

Не можна не зважати і на фактор Росії. Між нею та Ізраїлем є домовленість, за якою останній проводить операції у повітряному просторі Сирії, атакуючи іранські проксі. І поки не ясно, чи готовий Ізраїль відштовхнути Москву, незважаючи на її зближення з Тегераном.

Хоча навряд чи йому варто побоюватися реакції Росії та виходу з угод, зазначає Коваленко. Тому що розглядається варіант не прямих поставок, а у схемі з викупом Patriot американцями Ізраїль буде ніби ні до чого, якщо США передадуть їх Україні.

Щось схоже сталося із Сербією. Витоки про поставки сербських боєприпасів до України з'явилися ще минулого року. Президент Олександр Вучич заперечував, але днями виявилося, що через треті країни могли передати боєприпаси майже на 1 млрд доларів. Прем'єр Мілош Вучевич заявив, що участь США, Іспанії або Чехії в угодах не означає, що Сербія підтримує Україну, що воює.

"Росія, можна сказати, "наїхала" на Сербію, а та проігнорувала звинувачення. А Ізраїль - не Сербія, це потужніша країна в усіх відношеннях. І якщо казати про вихід із угод, то це РФ має турбуватися, щоб Ізраїль з них не вийшов, а не навпаки", - зазначив Коваленко.

Згідно з домовленостями, Росія не заважає ізраїльським ВПС запускати ракети по об'єктах на території Сирії. Тобто російські засоби ППО, в зону яких потрапляють ці ракети, просто по них не працюють.

"Є угода, щоб Росія не протидіяла ударам. А якщо почне чинити спротив, тоді російські засоби ППО можуть стати законними цілями ізраїльських ударів", - підсумував експерт.

При підготовці матеріалу використовувалися: публікації Financial Times, Politico, американського профільного ресурсу The War Zone, інформація від джерел РБК-Україна в Міноборони Ізраїлю та коментарі військового експерта Олександра Коваленка.