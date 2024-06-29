США уклали мільярдний контракт з закупівлі ракет для Patriot

США закуплять ракети для зенітно-ракетних комплексів Patriot. Американська армія уклала контракт на 4,5 млрд доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає видання, Lockheed Martin виробляє новітню версію зенітних ракет PAC-3 MSE, якими озброюють Patriot. Вони коштують близько 4 млн доларів за одиницю, згідно з бюджетними документами армії США.

Контракт уклали на тлі війни Росії проти України. Західні країни надали Україні системи ППО Patriot для захисту від російських атак.

За умовами договору, американські війська замовили 870 ракет PAC-3 MSE та відповідне обладнання.

Армія США уклала багаторічний контракт з компанією Lockheed Martin, сума якого складає 4,5 млрд доларів.

Patriot для України

Нагадаємо, Україна закликала партнерів передати додаткові системи Patriot на тлі посилення російських атак. Спершу Німеччина вирішила передати Україні ще одну систему Patriot, а нещодавно таке ж рішення ухвалила рішення Румунія.

Також у ЗМІ з'явилася інформація, що Україна та США домовляються з Ізраїлем про передачу восьми систем Patriot. За даними РБК-Україна, минулого тижня міністр оборони Рустем Умєров обговорював передачу систем Patriot з ізраїльською стороною.

Джерело у Міноборони Ізраїлю заявило, що рішення поки не прийнято, але буде ухвалене найближчим часом.

Детальніше про те, коли Україна зможе отримати ізраїльські Patriot - у нашому матеріалі.

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