ua en ru
Сб, 29 июня News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

США заключили миллиардный контракт по закупке ракет для Patriot

Вашингтон, Суббота 29 июня 2024 13:04
UA EN RU
США заключили миллиардный контракт по закупке ракет для Patriot Фото: США заключили контракт на закупку ракет Patriot (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США закупят ракеты для зенитно-ракетных комплексов Patriot. Американская армия заключила контракт в 4,5 млрд долларов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Армия США заключила многолетний контракт с компанией Lockheed Martin, сумма которого составляет 4,5 млрд долларов.

По условиям договора, американские войска заказали 870 ракет PAC-3 MSE и соответствующее оборудование.

Контракт был заключен на фоне войны России против Украины. Западные страны предоставили Украине системы ПВО Patriot для защиты от российских атак.

Как отмечает издание, Lockheed Martin производит новую версию зенитных ракет PAC-3 MSE, которыми вооружают Patriot. Они стоят около 4 млн долларов за единицу, согласно бюджетным документам армии США.

Patriot для Украины

Напомним, Украина призвала партнеров передать дополнительные системы Patriot на фоне усиления российских атак. Сначала Германия решила передать Украине еще одну систему Patriot, а недавно такое же решение приняла Румыния.

Также в СМИ появилась информация, что Украина и США договариваются с Израилем о передаче восьми систем Patriot. По данным РБК-Украина, на прошлой неделе министр обороны Рустем Умеров обсуждал передачу систем Patriot с израильской стороной.

Источник в Минобороны Израиля заявил, что решение пока не принято, но будет принято в ближайшее время.

Детальнее о том, когда Украина сможет получить израильские Patriot - в нашем материале.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки ПВО Ракеты
NEWS
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
"Базовый прогноз". Украинцы могут быть по 12 часов без света зимой, - Yasno
DAILY
Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США
Милан Леличзаместитель главного редактора РБК-Украина Байден проиграл. Основные выводы из президентских дебатов в США