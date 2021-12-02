США и Турция поддерживают контакты по ситуации у границ Украины

Госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обсудили в среду ситуацию на границе Украины, а также стабильность в Черноморском регионе. Стороны поддержали контакты маневрам РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление пресс-секретаря Госдепа Неда Прайса.

Как говорится в распространенном им письменном заявлении, шеф американской дипломатии обсудил с главой турецкого МИД "кризис в Эфиопии и совместные усилия, направленные на поддержание стабильности в Черноморском регионе".

"Они также обсудили агрессию России против Украины и ситуацию в Армении и Азербайджане, а также в Афганистане", - заявил Прайс.

Он рассказал, что переговоры глав внешнеполитических ведомств двух стран "строились на основе беседы президента США Джо Байдена и президента Турции Тайипа Эрдогана, состоявшейся в прошлом месяце в Риме и касавшейся двустороннего сотрудничества и других приоритетов, включая демократию и права человека".