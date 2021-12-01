МИД России о предложении Эрдогана: о посредничестве по Донбассу не может идти речи
В Министерстве иностранных дел Российской Федерации считают, что не может идти речи о посреднической роли президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в урегулировании ситуации на Донбасса. В Москве в очередной раз назвали конфликт якобы внутриукраинским.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ТАСС.
"Ни о какой посреднической роли Турции между Россией и Украиной по урегулировании внутриукраинского конфликта не может идти речи", - отметила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Она также заявила, что Россия якобы не является стороной данного конфликта.
"Мы, безусловно, благодарны турецкой стороне и в частности президенту Турции за стремление содействовать внутриукраинскому урегулированию. Важным шагом на этом направлении мог бы стать его вклад в убеждение украинских властей отказаться от агрессивных планов в отношении Донбасса, наконец, начать выполнять минские договоренности в прямом диалоге с представителями Донецка и Луганска", - добавила Захарова.
Напомним, ранее Эрдоган заявил, что Турция может стать посредником между Украиной и Россией, поскольку заинтересована в том, чтобы в этом регионе установился мир.
МИД Украины приветствовал это решение, но подчеркнул, что пока Киев остается приверженным нормандскому формату.