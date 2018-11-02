США і Туреччина оголосили про взаємне скасування санкцій

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Мінфін США зняв санкції з глави МВС Туреччини Сулеймана Сойлу і глави Мін'юсту Абдулхаміда Гюля

Міністерство фінансів США зняло санкції з глави Міністерства внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і глави Мін'юсту Абдулхаміда Гюля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

У свою чергу Анкара оголосила про скасування обмежень стосовно двох членів американського уряду.

"Санкції щодо міністра юстиції США Джеффа Сешнса і міністра внутрішньої безпеки Кирстена Нільсена скасовані як крок у відповідь на рішення Мінфіну США", - повідомив прес-секретар МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхамита Гюля - через їх роль в переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина ввела санкції щодо членів американського уряду в якості "дзеркального кроку" на рішення Мінфіну США.

12 жовтня суд у Туреччині звільнив американського пастора Ендрю Брансона і дозволив йому виїхати з країни. 13 жовтня пастор прибув до Сполучених Штатів Америки.

Відзначимо, що вчора президенти Туреччини і США Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили двосторонні відносини і ситуацію в Сирії.