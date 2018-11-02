ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

США і Туреччина оголосили про взаємне скасування санкцій

Новини » Політика    02.11.2018 - 16:10
Ілюстративне фото (GettyImage)
Ілюстративне фото (GettyImage)

Мінфін США зняв санкції з глави МВС Туреччини Сулеймана Сойлу і глави Мін'юсту Абдулхаміда Гюля

Міністерство фінансів США зняло санкції з глави Міністерства внутрішніх справ Туреччини Сулеймана Сойлу і глави Мін'юсту Абдулхаміда Гюля. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на турецьке агентство "Анадолу".

У свою чергу Анкара оголосила про скасування обмежень стосовно двох членів американського уряду.

"Санкції щодо міністра юстиції США Джеффа Сешнса і міністра внутрішньої безпеки Кирстена Нільсена скасовані як крок у відповідь на рішення Мінфіну США", - повідомив прес-секретар МЗС Туреччини Хамі Аксой.

Нагадаємо, на початку серпня повідомлялося, що Міністерство фінансів США ввело санкції проти двох турецьких міністрів - глави МВС Сулеймана Сойлу і керівника Мін'юсту Абдулхамита Гюля - через їх роль в переслідуванні американського пастора Ендрю Брансона. Туреччина ввела санкції щодо членів американського уряду в якості "дзеркального кроку" на рішення Мінфіну США.

12 жовтня суд у Туреччині звільнив американського пастора Ендрю Брансона і дозволив йому виїхати з країни. 13 жовтня пастор прибув до Сполучених Штатів Америки.

Відзначимо, що вчора президенти Туреччини і США Реджеп Тайіп Ердоган і Дональд Трамп провели телефонну розмову, під час якої обговорили двосторонні відносини і ситуацію в Сирії.

Товариський матч Україна - Туреччина можуть перенести з Дніпра Посольство США закликаор ретельно розслідувати злочини проти журналістів
Новини України Сполучені Штати АмерикиТурцияСанкції
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся