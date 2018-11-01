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Трамп и Эрдоган обсудили укрепление отношений между США и Турцией

Новости » Политика    01.11.2018 - 20:46
Фото: (flickr.com/The.White.House)
Фото: (flickr.com/The.White.House)

Президенты также договорились в ближайшей перспективе держать тесный контакт относительно двусторонних и региональных вопросов

Президенты Турции и США Реджеп Тайип Эрдоган и Дональд Трамп провели телефонный разговор, во время которой обсудили двусторонние отношения и ситуацию в Сирии. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Haber Turk.

"Эрдоган и Трамп обсудили вопросы двусторонних отношений и события в Сирии, а также ситуацию в Мюнбичи и Идлибе", - говорится в сообщении.

Как отмечается, главы государств подчеркнули свою приверженность к "конструктивным шагам по укреплению отношений между США и Турцией".

Президенты также договорились в ближайшей перспективе держать тесный контакт относительно двусторонних и региональных вопросов.

Напомним, 12 октября суд в Турции освободил американского пастора Эндрю Брансона и разрешил ему выехать из страны. 13 октября пастор прибыл в Соединенные Штаты Америки. Также Дональд Трамп заявил, не заключал соглашений с Турцией по освобождению американского пастора Эндрю Брансона.

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Новости Украины Дональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганСирия
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