США цього тижня зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії, - CNN

Цього тижня високопосадовці адміністрації голови Білого дому Дональда Трампа зустрінуться окремо з делегаціями України та Росії в Саудівській Аравії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
Джерело телерадіокомпанії не розкривало подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.
Трамп, під час розмови з журналістами, заявив, що наближаються "великі зустрічі" та висловив сподівання, що "деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня".
Сьогодні, 10 березня, президент Володимир Зеленський прибуде з офіційним візитом до Саудівської Аравії. Також вже 12 числа запланована зустріч делегацій України та США під час якої сторони будуть обговорювати поновлення допомоги Києву. Детальніше про майбутні переговори делегацій - читайте у матеріалі РБК-Україна "Новий раунд. Що відомо про переговори України та США в Саудівській Аравії".
18 лютого в Ер-Ріядді відбулися перші з початку повномасштабної війни переговори між делегаціями США та Росії. Друга ж зустріч відбулась вже 27 лютого у Стамбулі, Туреччина.
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