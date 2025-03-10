США цього тижня зустрінуться з російською делегацією в Саудівській Аравії, - CNN

Джерело телерадіокомпанії не розкривало подробиць про те, хто саме буде присутній на переговорах.

Трамп, під час розмови з журналістами, заявив, що наближаються "великі зустрічі" та висловив сподівання, що "деякі дуже важливі речі можуть відбутися цього тижня".