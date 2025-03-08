Зеленський про зустріч з США в Джидді: зробимо все, щоб інтереси України були враховані

Україна розраховує, що переговори з США в Саудівській Аравії будуть результативними. А українські інтереси - врахованими.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву президента Володимира Зеленського у вечірньому зверненні .

"Ми готуємо зустріч у Саудівській Аравії. Впевнений, що зустріч буде результативною: ми в Україні на це налаштовані. Дуже. Зробимо все, щоб українські інтереси були враховані – враховані так, як потрібно", - наголосив президент.

Як вже раніше розповідав Зеленський, українську делегацію будуть представляти керівник Офісу президента Андрій Єрмак, міністр закордонних справ Андрій Сибіга, міністр оборони Рустем Умєров та заступник керівника ОП Павло Паліса.

Цього разу у відеозверненні він додав, що на переговори також поїдуть ще кілька представників дипломатичного корпусу України, але не уточнив, хто саме.

