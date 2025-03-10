США на этой неделе встретятся с российской делегацией в Саудовской Аравии, - CNN

Источник телерадиокомпании не раскрывал подробностей о том, кто именно будет присутствовать на переговорах.

Трамп, во время разговора с журналистами, заявил, что приближаются "большие встречи" и выразил надежду, что "некоторые очень важные вещи могут произойти на этой неделе".