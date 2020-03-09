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США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17

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США снова призвали Россию прекратить свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине

Государственный департамент США приветствует начало уголовного процесса в Нидерландах в деле о сбитии рейса MH17 компании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой понести ответственность должны все виновные лица.

"Перед началом процесса мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о необходимости привлечения к ответственности всех причастных. Все обвиняемые являются членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем все государства прилагать усилия в сотрудничестве для установления правосудия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

В Госдепе назвали процесс по делу MH17 критически важным моментом в поиске справедливости для семей и друзей 298 человек, которые лишились жизни 17 июля 2014 года.

"Мы поддерживаем нынешнюю работу Совместной следственной группы в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Мы вновь призываем Россию прекратить свою длительную агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним, 9 марта в Нидерландах стартуют слушания по делу о катастрофе МН17. Прокуратура уже заявила, что сохранит личности тринадцати свидетелей в анонимности из соображений безопасности. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Ранее также стало известно, что в международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.

В нидерландской прокуратуре в 2019 году озвучили имена четырех подозреваемых - троих россиян и одного украинца. Вероятно, ни один из подозреваемых не будет присутствовать на суде. Дело находится на рассмотрении уже больше года. Существует большой международный интерес, зарегистрировано более 400 журналистов из десятков стран.

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