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Катастрофа MH17: у JIT есть свидетель запуска ракеты

Новости » Политика     24.02.2020 - 14:28
Катастрофа MH17: у JIT есть свидетель запуска ракеты
Фото: катастрофа MH17 (flickr.com/osce_smmu)

В JIT нет сомнений в том, что ракетная система принадлежала России

У международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17. Об этом заявил глава JIT Фред Вестербеке в эфире канала CBS.

Кроме того, Вестербеке уверен в том, что ракету запускали с помощью российской системы "БУК".

На вопрос о том, есть ли в JIT свидетель по запуску ракеты, глава группы ответил: "Я бы сказал, что у меня есть очевидец. Я не сказал, сколько их".

Глава JIT заявил, что Россия вообще не помогала в расследовании в течение последних пяти лет.

"Потому, что они должны были дать нам всю информацию и все доказательства, которые нам нужны в этом сложном расследовании. Они должны были сказать нам на второй день после того, как это произошло. Они должны были сказать нам:" Мы сделали ошибку" или "мы сделали то, чего не должно было случиться". Они должны были выйти вперед. Это то, что они должны были сделать, и они никогда не делали этого", - сказал следователь.

Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе Макс ван дер Верффом обнародовал данные нидерландской разведки о том, что самолет якобы не мог сбить российский "Бук". В Кремле считают расследование голландского журналиста о катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России".

Отметим, первое заседание суда в Гааге по делу о катастрофе МН17 на Донбассе в 2014 году состоится 9 марта.

У Путина отреагировали на новые данные по делу МН17 Опубликованы данные разведки Нидерландов по делу МН17
Новости Украины свидетельМН17
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