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Дело МН17: в Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины

Новости » Общество     08.03.2020 - 18:14
Дело МН17: в Амстердаме утвердили главу международной следственной группы от Украины
Фото: Гюндуз Мамедов (из открытых источников)

Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группу от Украины

Заместитель Генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов возглавил международную следственную группы от Украины по делу MH17. Об этом сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора.

Сообщается, что работу международной следственной группы по расследованию катастрофы самолета рейса MH17, в результате которой погибли 298 человек, продолжено. В Совместную следственную группу (Joint Investigation Team) входят представители правоохранительных органов пяти стран: Украины, Нидерландов, Бельгии, Австралии и Малайзии.

Сегодня в Амстердаме согласовано и утверждено обновленный список членов Совместной следственной группы от Украины. От Офиса Генерального прокурора в JIT вошли четыре представителя. Группу возглавил заместитель Генерального прокурора Гюндуз Мамедов, который на центральном уровне координирует работу по расследованию международных преступлений.

Напомним, ранее посол Украины в Нидерландах Всеволод Ченцов заявил, что привлечение украинской команды к Совместной группе по расследованию авиакатастрофы малайзийского самолета рейса MH17 не изменится после отставки генпрокурора Руслана Рябошапки.

Как известно, судебный процесс по делу о крушении малайзийского рейса MH17 начнется в Нидерландах 9 марта. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

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