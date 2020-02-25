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Личности свидетелей по делу МН17 сохранят в анонимности

Новости » Общество     25.02.2020 - 21:53
Личности свидетелей по делу МН17 сохранят в анонимности
Фото: катастрофа МН17 (twitter.com/UkrEmbLondon)

Анонимность свидетелей сохранится из-за значительных рисков связанных с безопасностью

Нидерландская прокуратура сохранит личности тринадцати свидетелей по делу о катастрофе рейса МН17 в анонимности по соображениям безопасности. Об этом сообщает Nieuwsuur.

Сообщается, что анонимность свидетелей будет сохранена в связи со значительными рисками, которым могут быть подвергнуты свидетели. Отмечается, что они могут подвергаться угрозам здоровью и безопасности.

Также сообщается, что четырем подозреваемым в катастрофе рейса МН17 направили официальные обвинения еще 2 октября 2019 года на их адреса. При этом неизвестно, действительно ли проживают подозреваемые по указанным адресам.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что у международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17. В JIT нет сомнений в том, что ракетная система принадлежала России.

Ранее журналист и автор документального фильма об авиакатастрофе Макс ван дер Верффом обнародовал данные нидерландской разведки о том, что самолет якобы не мог сбить российский "Бук". В Кремле считают расследование голландского журналиста о катастрофе рейса МН17 "свидетельством правоты России".

Отметим, Совместная следственная группа подозревает в катастрофе МН17 главаря разведки "ДНР" Сергея Дубинского (позывной "Хмурый"), бывшего "министра обороны ДНР" Игоря Гиркина (позывной "Стрелков"), причастного к перевозке "Бука" подполковника российских ВДВ Олега Пулатова (позывной "Гюрза") и украинеца Леонида Харченко (позывной "Крот").

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