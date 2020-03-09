ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17

Новости » В мире     09.03.2020 - 05:40
США требуют наказания всех виновных в катастрофе MH17
Иллюстративное фото (cnet.com)

США снова призвали Россию прекратить свою агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине

Государственный департамент США приветствует начало уголовного процесса в Нидерландах в деле о сбитии рейса MH17 компании Malaysia Airlines. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Госдепа.

Во внешнеполитическом ведомстве США напомнили о резолюции Совета Безопасности ООН, согласно которой понести ответственность должны все виновные лица.

"Перед началом процесса мы напоминаем требование Совета Безопасности ООН о необходимости привлечения к ответственности всех причастных. Все обвиняемые являются членами возглавляемых Россией сил на востоке Украины. Мы призываем все государства прилагать усилия в сотрудничестве для установления правосудия в соответствии с резолюцией Совета Безопасности ООН 2166", - говорится в заявлении.

В Госдепе назвали процесс по делу MH17 критически важным моментом в поиске справедливости для семей и друзей 298 человек, которые лишились жизни 17 июля 2014 года.

"Мы поддерживаем нынешнюю работу Совместной следственной группы в составе Нидерландов, Австралии, Бельгии, Малайзии и Украины. Мы вновь призываем Россию прекратить свою длительную агрессивную и дестабилизирующую деятельность в Украине", - отмечается в заявлении.

Напомним, 9 марта в Нидерландах стартуют слушания по делу о катастрофе МН17. Прокуратура уже заявила, что сохранит личности тринадцати свидетелей в анонимности из соображений безопасности. Уголовное дело по авиакатастрофе MH17 на Донбассе содержит около 36 тысяч страниц.

Ранее также стало известно, что в международной Совместной следственной группы (JIT) есть свидетель запуска ракеты по самолету рейса MH17.

В нидерландской прокуратуре в 2019 году озвучили имена четырех подозреваемых - троих россиян и одного украинца. Вероятно, ни один из подозреваемых не будет присутствовать на суде. Дело находится на рассмотрении уже больше года. Существует большой международный интерес, зарегистрировано более 400 журналистов из десятков стран.

Зеленский о деле МН17: верю, что справедливость будет установлена США доверяют правосудию Нидерландов в рассмотрении дела МН17
Новости Украины ДонецкMH17МН17
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь