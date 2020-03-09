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США вимагають покарання всіх винних у катастрофі MH17

Новини » В світі     09.03.2020 - 05:40
США вимагають покарання всіх винних у катастрофі MH17
Ілюстративне фото (cnet.com)

США знову закликали Росію припинити свою агресивну й дестабілізуючу діяльність в Україні

Державний департамент США вітає початок кримінального процесу в Нідерландах у справі про збиття рейсу MH17 компанії Malaysia Airlines. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Держдепу.

У зовнішньополітичному відомстві США нагадали про резолюцію Ради Безпеки ООН, відповідно до якої понести відповідальність мусять усі винні особи.

"Перед початком процесу ми нагадуємо про вимогу Ради Безпеки ООН про необхідність притягнення до відповідальності всіх причетних. Всі обвинувачені, є членами очолюваних Росією сил на сході України. Ми закликаємо всі держави докладати зусиль у співпраці задля встановлення правосуддя відповідно до резолюції Ради Безпеки ООН 2166", - йдеться в заяві.

У Держдепі назвали процес у справі MH17 критично важливим моментом у пошуку справедливості для родин та друзів 298 осіб, які втратили життя 17 липня 2014 року.

"Ми підтримуємо нинішню роботу Спільної слідчої групи у складі Нідерландів, Австралії, Бельгії, Малайзії та України. Ми знову закликаємо Росію припинити свою тривалу агресивну й дестабілізуючу діяльність в Україні", - зазначається у заяві.

Нагадаємо, 9 березня в Нідерландах стартують слухання у справі про катастрофу МН17. Прокуратура вже заявила, що збереже особистості тринадцяти свідків в анонімності з міркувань безпеки. Кримінальна справа щодо авіакатастрофи MH17 на Донбасі містить близько 36 тисяч сторінок.

Раніше також стало відомо, що у міжнародної Спільної слідчої групи (JIT) є свідок запуску ракети по літаку рейсу MH17.

У нідерландській прокуратурі в 2019 році озвучили імена чотирьох підозрюваних - трьох росіян і одного українця. Ймовірно, жоден з підозрюваних не буде присутній на суді. Справа перебуває на розгляді вже більше року. Існує великий міжнародний інтерес, зареєстровано понад 400 журналістів з десятків країн.

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