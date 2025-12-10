США тиснуть на МКС, щоб захистити Трампа від всіх можливих переслідувань, - Reuters

За даними журналістів, які посилаються на високопоставленого представника Білого дому, що погодився говорити на умовах анонімності, Вашингтон передав МКС низку вимог.

При цьому, у разі відмови виконати всі три умови, США погрожують піти на розширення санкцій проти суддів та працівників Міжнародного кримінального суду, а в перспективі - навіть накласти обмеження на сам суд як інституцію.

Йдеться про такі умови:

перша - зупинити розслідування щодо ізраїльського керівництва у зв’язку з війною в Газі;

друга - офіційно припинити попереднє розслідування щодо дій американських військових в Афганістані;

третя - гарантувати, що нинішній президент США Дональд Трамп, а також віцепрезидент, міністр оборони та інші високопосадовці не стануть об’єктом переслідування після завершення каденції.

За словами співрозмовника, у Вашингтоні впевнені, що ризик притягнення Трампа до відповідальності в 2029 році "реальний", і США не допустять такого сценарію.

"Зростає занепокоєння, що у 2029 році МКС може націлитися на президента, віцепрезидента, міністра оборони та інших. Це неприйнятно, і ми не дозволимо, щоб це сталося", - зазначив чиновник.

Представник адміністрації Трампа підтвердив, що Вашингтон поінформував про свої позиції кілька держав-учасниць Римського статуту, а також передав їх безпосередньо до МКС. Водночас він відмовився пояснити, звідки США мають інформацію про можливе розслідування щодо Трампа чи інших посадовців.

Дана ситуація створює нову точку напруги між США та Міжнародним кримінальним судом на тлі триваючих суперечок щодо юрисдикції МКС у розслідуванні воєнних злочинів.