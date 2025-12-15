США тиснули на Україну з вимогою відмови від частини Донбасу, - AFP

За словами співрозмовника агентства, спецпосланець Дональда Трампа Стів Віткофф під час зустрічі, у якій також брав участь зять експрезидента США Джаред Кушнер, заявив про "значний прогрес" у переговорах.

Водночас джерело AFP зазначає, що позиція США залишається незмінною - Вашингтон наполягає на тому, щоб Україна вивела війська з підконтрольних районів Донбасу. Київ на таку вимогу не погоджується та наполягає, що перемир’я має бути досягнуте без попередніх територіальних поступок Росії.

"Путін хоче території", - зазначив посадовець, додавши, що вимоги США фактично збігаються з позицією Москви. За його словами, така позиція американської сторони виглядає "дещо дивно".

Переговори у Берліні

Раніше медіа повідомляли, що 15 грудня в Берліні запланована зустріч європейських лідерів - зокрема прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера та президента Франції Еммануеля Макрона - з президентом України Володимиром Зеленським. Під час перемовин сторони мають намір обговорити мирний план щодо України.