У Німеччині розпочався другий раунд перемовин Зеленського з делегацією США, - джерела

У Німеччині сьогодні, 15 грудня, розпочався другий раунд перемовин між українською та американською делегаціями щодо мирного плану США по завершенню війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на власні джерела.

За даними джерел, сьогодні продовжуються переговори, які розпочалися вчора, 14 грудня, і тривали кілька годин.

Зазначається, що перемовини між українською делегацією, яку очолює президент Володимир Зеленський, відновились у Берліні.

Обговорення мирної угоди

Раніше повідомлялось, що Білий дім має намір досягти мирної угоди до кінця 2025 року. Днями з'явилася інформація, що сторони обговорюють три ключові ініціативи: рамковий документ, угоду про гарантії безпеки й документ, що визначає принципи післявоєнного відновлення.

Вчора, 15 грудня, у Берліні відбулася зустріч між делегаціями України та США. Завтра перемовини продовжаться.

Зустріч у Берліні між президентом України Володимиром Зеленським, спеціальним представником президента США Стівом Віткоффом, зятем Дональда Трампа Джаредом Кушнером та делегаціями зі Сполучених Штатів та України тривала понад п'ять годин.

Згодом стало відомо, що на зустрічі США чинили тиск, щоб домовитися про мир до кінця року, але між сторонами існують суттєві розбіжності, особливо щодо контролю над територіями на Донбасі.

За даними ЗМІ, переговори між Україною та її західними партнерами перетворилися на перетягування каната, навіть без участі Росії за столом переговорів.

Вашингтон наполягає на швидких рішеннях, тоді як Зеленський та його європейські прихильники стверджують, що залишаються суттєві розбіжності, які необхідно вирішити.