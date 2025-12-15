США давили на Украину с требованием отказа от части Донбасса, - AFP

Во время переговоров в Берлине американские переговорщики давили на Украину с требованием отказаться от подконтрольной ей части Донбасса как условия мирного процесса с Россией.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP, которое цитирует The Guardian.
По словам собеседника агентства, спецпосланник Дональда Трампа Стив Уиткофф во время встречи, в которой также участвовал зять экс-президента США Джаред Кушнер, заявил о "значительном прогрессе" в переговорах.
В то же время источник AFP отмечает, что позиция США остается неизменной - Вашингтон настаивает на том, чтобы Украина вывела войска из подконтрольных районов Донбасса. Киев на такое требование не соглашается и настаивает, что перемирие должно быть достигнуто без предварительных территориальных уступок России.
"Путин хочет территории", - отметил чиновник, добавив, что требования США фактически совпадают с позицией Москвы. По его словам, такая позиция американской стороны выглядит "несколько странно".
Ранее медиа сообщали, что 15 декабря в Берлине запланирована встреча европейских лидеров - в частности премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона - с президентом Украины Владимиром Зеленским. Во время переговоров стороны намерены обсудить мирный план в отношении Украины.
Накануне этого события, накануне в немецкой столице начались переговоры украинской делегации во главе с Зеленским со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом и Джаредом Кушнером, зятем Дональда Трампа. Переговоры продолжались более пяти часов, после чего Уиткофф заявил о "существенном прогрессе".
Сегодня, 15 декабря, в Берлине стартовал второй раунд консультаций между украинской и американской делегациями по мирному плану США по прекращению войны.