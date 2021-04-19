В США Tesla на автопилоте попала в ДТП: два человека погибли

В штате Техас, США, произошло ДТП во время управления автомобиля Tesla в режиме автопилота. В результате инцидента погибли два человека.
Об этом сообщает CNBC.
Отмечается, что машина врезалась в дерево, после чего загорелась.
В то время в салоне находились двое человек, они погибли на месте трагедии. Тело одного из мужчин обнаружили на переднем пассажирском сидении, другой - на заднем.
Правоохранители склоняются к версии, что за рулем автомобиля никого не было.
Пожар, который возник в результате возгорания Tesla, тушили несколько часов, спасатели использовали более 120 тысяч литров воды.
Напомним, 19 марта под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Tesla. В результате аварии пострадали шесть человек.
Также в 2019 году в штате Флорида (Соединенные Штаты Америки) власть расследовала причины двух дорожных инцидентов с участием автомобилей производства компании Tesla.