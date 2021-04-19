В США Tesla на автопілоті потрапила у ДТП: двоє людей загинули

Зазначається, що машина врізалася у дерево, після чого загорілась.

В той час у салоні перебували двоє людей, вони загинули на місці трагедії. Тіло одного з чоловіків виявили на передньому пасажирському сидінні, іншого - на задньому.

Правоохоронці схиляються до версії, що за кермом автомобіля нікого не було.

Пожежу, яка виникла внаслідок загоряння Tesla, гасили декілька годин, рятувальники використали понад 120 тисяч літрів води.