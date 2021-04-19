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В США Tesla на автопилоте попала в ДТП: два человека погибли

Новина українською → США, Понедельник 19 апреля 2021 02:33
В США Tesla на автопилоте попала в ДТП: два человека погибли Фото: в результате ДТП в автомобиле Tesla погибли двое людей (KPRC2Deven/Twitter)
Автор: Даша Харченко

В штате Техас, США, произошло ДТП во время управления автомобиля Tesla в режиме автопилота. В результате инцидента погибли два человека.

Об этом сообщает CNBC.

Отмечается, что машина врезалась в дерево, после чего загорелась.

В то время в салоне находились двое человек, они погибли на месте трагедии. Тело одного из мужчин обнаружили на переднем пассажирском сидении, другой - на заднем.

Правоохранители склоняются к версии, что за рулем автомобиля никого не было.

Пожар, который возник в результате возгорания Tesla, тушили несколько часов, спасатели использовали более 120 тысяч литров воды.

Напомним, 19 марта под Харьковом произошло дорожно-транспортное происшествие (ДТП) с участием автомобилей Tesla. В результате аварии пострадали шесть человек.

Также в 2019 году в штате Флорида (Соединенные Штаты Америки) власть расследовала причины двух дорожных инцидентов с участием автомобилей производства компании Tesla.

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