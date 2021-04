В США Tesla на автопилоте попала в ДТП: два человека погибли

Отмечается, что машина врезалась в дерево, после чего загорелась.

В то время в салоне находились двое человек, они погибли на месте трагедии. Тело одного из мужчин обнаружили на переднем пассажирском сидении, другой - на заднем.

Правоохранители склоняются к версии, что за рулем автомобиля никого не было.

Пожар, который возник в результате возгорания Tesla, тушили несколько часов, спасатели использовали более 120 тысяч литров воды.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn't adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT