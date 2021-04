В США Tesla на автопілоті потрапила у ДТП: двоє людей загинули

Зазначається, що машина врізалася у дерево, після чого загорілась.

В той час у салоні перебували двоє людей, вони загинули на місці трагедії. Тіло одного з чоловіків виявили на передньому пасажирському сидінні, іншого - на задньому.

Правоохоронці схиляються до версії, що за кермом автомобіля нікого не було.

Пожежу, яка виникла внаслідок загоряння Tesla, гасили декілька годин, рятувальники використали понад 120 тисяч літрів води.

Two men killed after Tesla that may have been in autonomous driving or self driving mode didn’t adhere to a curve, slammed into a tree then burst into flames in the Woodlands, officials say. Firefighters say they had to call Tesla to figure out how to oust the blaze. @KPRC2 pic.twitter.com/nmhDxKeTHT