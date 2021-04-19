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В США Tesla на автопілоті потрапила у ДТП: двоє людей загинули

Новость на русском → США, Понеділок 19 квітня 2021 02:33
В США Tesla на автопілоті потрапила у ДТП: двоє людей загинули Фото: внаслідок ДТП в автомобілі Tesla загинули двоє людей (KPRC2Deven/Twitter)
Автор: Даша Харченко

В штаті Техас, США, сталась ДТП під час керування автомобіля Tesla в режимі автопілота. Внаслідок інциденту загинули дві людини.

Про це повідомляє CNBC.

Зазначається, що машина врізалася у дерево, після чого загорілась.

В той час у салоні перебували двоє людей, вони загинули на місці трагедії. Тіло одного з чоловіків виявили на передньому пасажирському сидінні, іншого - на задньому.

Правоохоронці схиляються до версії, що за кермом автомобіля нікого не було.

Пожежу, яка виникла внаслідок загоряння Tesla, гасили декілька годин, рятувальники використали понад 120 тисяч літрів води.

Нагадаємо, 19 березня під Харковом сталася дорожньо-транспортна пригода (ДТП) за участю автомобілів Tesla. В результаті аварії постраждали шестеро осіб.

Також у 2019 році у штаті Флорида (Сполучені Штати Америки) влада розслідувала причини двох дорожніх інцидентів за участю автомобілів виробництва компанії Tesla.

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