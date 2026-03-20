UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Розваги
+
-

Розваги
Шоу бізнес
Поради
Гороскопи
Свята
Цікаве
Спорт

Lifestyle
+
-

Lifestyle
Психологія
Їжа
Подорожі
Здорове життя
Мода та краса
США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід, - Reuters

17:39 20.03.2026 Пт
2 хв
Війська відправили на три тижні раніше запланованого терміну
aimg Марія Науменко
фото: США прискорили перекидання військ на Близький Схід (Getty Images)

США терміново перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків, причому частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого.

За словами трьох американських чиновників, йдеться, зокрема, про розгортання десантного корабля USS Boxer разом із експедиційним підрозділом морської піхоти та супровідним військовим кораблем.

Одне з джерел зазначило, що частину військових відправляють приблизно на три тижні раніше графіка.

Водночас співрозмовники видання не уточнили, які саме завдання виконуватимуть додаткові сили в регіоні.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "не відправляє війська нікуди", але додав, що у разі такого рішення не повідомлятиме про це публічно.

Ескалація на Близькому Сході

На тлі ескалації на Близькому Сході в США зростають очікування подальшого розширення військової операції. За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про введення військ в Іран, хоча підтримують такий крок лише 7% респондентів.

Водночас адміністрація Трампа вже прискорила постачання озброєння на мільярди доларів для союзників у регіоні - зокрема ОАЕ, Кувейту та Йорданії, оминаючи Конгрес.

Раніше також повідомлялося, що десантна група на чолі з USS Boxer та 11-й експедиційний підрозділ морської піхоти вийшли із західного узбережжя США раніше запланованого терміну.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
