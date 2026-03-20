США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід, - Reuters

За словами трьох американських чиновників, йдеться, зокрема, про розгортання десантного корабля USS Boxer разом із експедиційним підрозділом морської піхоти та супровідним військовим кораблем.

Одне з джерел зазначило, що частину військових відправляють приблизно на три тижні раніше графіка.

Водночас співрозмовники видання не уточнили, які саме завдання виконуватимуть додаткові сили в регіоні.

Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "не відправляє війська нікуди", але додав, що у разі такого рішення не повідомлятиме про це публічно.

Ескалація на Близькому Сході

На тлі ескалації на Близькому Сході в США зростають очікування подальшого розширення військової операції. За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про введення військ в Іран, хоча підтримують такий крок лише 7% респондентів.