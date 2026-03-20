США терміново перекидають тисячі військових на Близький Схід, - Reuters

США терміново перекидають на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків, причому частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами трьох американських чиновників, йдеться, зокрема, про розгортання десантного корабля USS Boxer разом із експедиційним підрозділом морської піхоти та супровідним військовим кораблем.
Одне з джерел зазначило, що частину військових відправляють приблизно на три тижні раніше графіка.
Водночас співрозмовники видання не уточнили, які саме завдання виконуватимуть додаткові сили в регіоні.
Напередодні президент США Дональд Трамп заявив, що "не відправляє війська нікуди", але додав, що у разі такого рішення не повідомлятиме про це публічно.
На тлі ескалації на Близькому Сході в США зростають очікування подальшого розширення військової операції. За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що президент Дональд Трамп може ухвалити рішення про введення військ в Іран, хоча підтримують такий крок лише 7% респондентів.
Водночас адміністрація Трампа вже прискорила постачання озброєння на мільярди доларів для союзників у регіоні - зокрема ОАЕ, Кувейту та Йорданії, оминаючи Конгрес.
