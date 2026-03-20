США срочно перебрасывают тысячи военных на Ближний Восток, - Reuters

США срочно перебрасывают на Ближний Восток тысячи морских пехотинцев и моряков, причем часть сил отправляют на несколько недель раньше запланированного.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам трех американских чиновников, речь идет, в частности, о развертывании десантного корабля USS Boxer вместе с экспедиционным подразделением морской пехоты и сопроводительным военным кораблем.
Один из источников отметил, что часть военных отправляют примерно на три недели раньше графика.
При этом собеседники издания не уточнили, какие именно задачи будут выполнять дополнительные силы в регионе.
Накануне президент США Дональд Трамп заявил, что "не отправляет войска никуда", но добавил, что в случае такого решения не будет сообщать об этом публично.
На фоне эскалации на Ближнем Востоке в США растут ожидания дальнейшего расширения военной операции. По данным опроса Reuters/Ipsos, около 65% американцев считают, что президент Дональд Трамп может принять решение о введении войск в Иран, хотя поддерживают такой шаг лишь 7% респондентов.
В то же время администрация Трампа уже ускорила поставки вооружения на миллиарды долларов для союзников в регионе - в частности ОАЭ, Кувейта и Иордании, минуя Конгресс.
Ранее также сообщалось, что десантная группа во главе с USS Boxer и 11-й экспедиционное подразделение морской пехоты вышли с западного побережья США раньше запланированного срока.