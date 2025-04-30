США и Украина столкнулись с последними препятствиями перед подписанием соглашения об ископаемых, - FT

Подписание рамочного соглашения об использовании ресурсов между Украиной и США может быть под угрозой срыва.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Financial Times.

Как пишет издание, когда самолет с первым вице-премьером Украины Юлией Свириденко уже отправился в США, представители американского министра финансов Скотта Бессента сказали ей, что она должна "быть готова подписать все соглашения или вернуться домой".

Как заявили два украинских чиновника, Вашингтон хочет одновременно подписать как рамочное соглашение, так и отдельное, более детальное об инвестиционном фонде, который будет управлять доходами от добычи полезных ископаемых.

Еще один источник FT, знакомый с позицией США, заявил, что переговоры о соглашении не завершились, поскольку Украина якобы попыталась "пересмотреть условия" документа, согласованные на выходных.

А вот украинские источники объяснили изданию, что информация США является неточной, и что Киев не может подписать оба документа в среду. Ведь соглашение о фонде должно быть ратифицировано Верховной радой перед подписанием.