США та Україна підписали Меморандум про взаємодію у сфері кібербезпеки: подробиці

Міністерство оборони України і Фонд цивільних досліджень та розвитку США (CRDF Global) домовилися про взаємодію у сфері кібербезпеки та підтримку заходів кібероборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інформаційне агентство Міністерства оборони України АрміяInform.
Як зазначає агентство, укладено Меморандум про взаєморозуміння, яким започатковано постійне співробітництво з розвитку і впровадження проєктів з підвищення рівня кіберспроможностей оборонної сфери України. Наразі передбачені цим документом заходи спрямовані насамперед на підвищення загального рівня кіберзахищеності Міноборони та ЗСУ, впровадження і розвиток систем безпеки інформаційних даних, а також систем, в яких вони опрацьовуються.
"Меморандумом, зокрема, передбачено створення умов для обміну ідеями, інформацією та досвідом у сфері кібербезпеки; сприяння у вдосконаленні освітніх, науково-технічних і технологічних можливостей Міноборони та ЗСУ", - йдеться у повідомленні.
Наразі поточною дорожньою картою взаємодії між Міноборони та CRDF Global визначено такі заходи:
Як один із вдалих прикладів взаємодії між Міноборони та CRDF Global наводиться National Defence Hackathon 2022, який відбувся наприкінці листопада 2022 року. Він зібрав велику кількість учасників, забезпечив створення декількох програмно-аналітичних рішень, які вже використовуються в інтересах деяких підрозділів ЗСУ. У рамках хакатону також було започатковано декілька ініціатив щодо взаємодії військових з приватним сектором у сфері military tech.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що в Україні зареєстрували та дослідили понад 1 500 кібератак від початку повномасштабного вторгнення Росії. Більшість із них - з боку країни-агресора.
Нагадаємо, Росія щодоби завдає по Україні понад 10 кібератак.
Крім того, ми писали, що найбільша у світі розвідувальна компанія Recorded Future та уряд України оголосили про співпрацю у сфері кіберзахисту.
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