Найбільша розвідувальна компанія світу допоможе Україні: що відомо
Найбільша у світі розвідувальна компанія Recorded Future та уряд України оголосили про співпрацю у сфері кіберзахисту.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства цифрової трансформації України.
Як зазначено у повідомленні відомства, у межах підписаного меморандум передбачено заходи із захисту критичної інфраструктури в Україні від військової та кіберагресії з боку Росії. Також існує домовленість про спільну роботу над створенням нових продуктів і технологій, які потім зможуть використовувати в усьому світі.
"У межах меморандуму Recorded Future надасть свою розвідувальну платформу, спеціалізованих інженерів та аналітиків розвідки. Зі свого боку Мінцифра надасть власну експертизу та спеціалістів, які співпрацюватимуть з Recorded Future", - йдеться у повідомленні.
Мінцифри нагадало, що з початку повномасштабної війни компанія Recorded Future вже:
- надала розвідувальні дані для захисту критичної інфраструктури України;
- допомогла в розслідуванні воєнних злочинів росіян;
- відкрила доступ до програмної платформи Intelligence Cloud на понад 10 млн доларів.
Нещодавно РБК-Україна повідомляло, що Росія збирається активізувати кібератаки проти України, направивши їх на критично важливу інфраструктуру та підрив довіри до влади, щоб перешкодити військовій і гуманітарній підтримці.
Нагадаємо, що від початку повномасштабного військового вторгнення Росії в Україну на об'єкти енергетичної інфраструктури було здійснено понад 1 200 000 кібератак.
Російські хакери постійно атакують Україну, зокрема енергетичні об'єкти. Проте завдяки підготовці та швидкому реагуванню ворогу не вдасться повністю знеструмити Україну.
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