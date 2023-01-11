США и Украина подписали Меморандум о взаимодействии в сфере кибербезопасности: подробности

Как отмечает агентство, заключен Меморандум о взаимопонимании, согласно которому начато постоянное сотрудничество по развитию и внедрению проектов относительно повышения уровня киберспособностей оборонной сферы Украины. Сейчас предусмотренные этим документом мероприятия направлены, прежде всего, на повышение общего уровня киберзащищенности Минобороны и ВСУ, внедрение и развитие систем безопасности информационных данных, а также систем, в которых они прорабатываются.

"Меморандумом, в частности, предусмотрено создание условий для обмена идеями, информацией и опытом в сфере кибербезопасности; содействие в усовершенствовании образовательных, научно-технических и технологических возможностей Минобороны и ВСУ", - говорится в сообщении.

В настоящее время текущей дорожной картой взаимодействия между Минобороны и CRDF Global определены следующие мероприятия:

поддержка привлечения внешней экспертизы для проведения реформ кибернаправления Минобороны/ВСУ;

методологическая и практическая помощь в приобретении возможностей Операционного центра кибербезопасности (SOC) Минобороны и группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты в военной сфере (MIL.CERT-UA);

организация и проведение тренингов, обучающих курсов для военнослужащих Минобороны/ВСУ, студентов отечественных военных учебных заведений;

совместное проведение соревнований-хакатонов на постоянной основе.

Как один из удачных примеров взаимодействия между Минобороны и CRDF Global указывается National Defence Hackathon 2022, который состоялся в конце ноября 2022 года. Он собрал большое количество участников, обеспечил создание нескольких программно-аналитических решений, уже используемых в интересах некоторых подразделений ВСУ. В рамках хакатона также было начато несколько инициатив по взаимодействию военных с частным сектором в сфере military tech.