RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

США и Украина подписали Меморандум о взаимодействии в сфере кибербезопасности: подробности

Фото: США и Украина подписали Меморандум в сфере кибербезопасности (pixabay.com)
Автор: Татьяна Зарембо

Министерство обороны Украины и Фонд гражданских исследований и развития США (CRDF Global) договорились о взаимодействии в сфере кибербезопасности и поддержке мер киберобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на информационное агентство Министерства обороны Украины АрмияInform.

Как отмечает агентство, заключен Меморандум о взаимопонимании, согласно которому начато постоянное сотрудничество по развитию и внедрению проектов относительно повышения уровня киберспособностей оборонной сферы Украины. Сейчас предусмотренные этим документом мероприятия направлены, прежде всего, на повышение общего уровня киберзащищенности Минобороны и ВСУ, внедрение и развитие систем безопасности информационных данных, а также систем, в которых они прорабатываются.

"Меморандумом, в частности, предусмотрено создание условий для обмена идеями, информацией и опытом в сфере кибербезопасности; содействие в усовершенствовании образовательных, научно-технических и технологических возможностей Минобороны и ВСУ", - говорится в сообщении.

В настоящее время текущей дорожной картой взаимодействия между Минобороны и CRDF Global определены следующие мероприятия:

  • поддержка привлечения внешней экспертизы для проведения реформ кибернаправления Минобороны/ВСУ;
  • методологическая и практическая помощь в приобретении возможностей Операционного центра кибербезопасности (SOC) Минобороны и группы быстрого реагирования на компьютерные инциденты в военной сфере (MIL.CERT-UA);
  • организация и проведение тренингов, обучающих курсов для военнослужащих Минобороны/ВСУ, студентов отечественных военных учебных заведений;
  • совместное проведение соревнований-хакатонов на постоянной основе.

Как один из удачных примеров взаимодействия между Минобороны и CRDF Global указывается National Defence Hackathon 2022, который состоялся в конце ноября 2022 года. Он собрал большое количество участников, обеспечил создание нескольких программно-аналитических решений, уже используемых в интересах некоторых подразделений ВСУ. В рамках хакатона также было начато несколько инициатив по взаимодействию военных с частным сектором в сфере military tech.

Недавно РБК-Украина сообщало, что в Украине зарегистрировали и исследовали более 1500 кибератак с начала полномасштабного вторжения России. Большинство из них - со стороны страны-агрессора.

Напомним, Россия ежесуточно наносит по Украине более 10 кибератак.

Кроме того, мы писали, что крупнейшая в мире разведывательная компания Recorded Future и правительство Украины объявили о сотрудничестве в сфере киберзащиты.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кибератака