США та Японія розширять співпрацю у сфері безпеки у космосі

Сполучені Штати Америки оголосили про ініціативи захисту японських супутників, оснащення Токіо ракетами великої дальності та модернізації сил морської піхоти США в країні для протидії повномасштабному нарощуванню військової могутності Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

За словами офіційних осіб США, у рамках цих зусиль Штати розширюють зону безпеки альянсу, щоб захистити японські супутники від атак.

Країни також підтверджують рішення Токіо придбати сотні американських крилатих ракет "Томагавк", щоб дати Японії можливість уражати цілі на материковій частині Китаю та Північній Кореї у разі агресії.

Крім того, йдеться про розміщення до 2025 року прибережного полку морської піхоти США на Окінаві. Цей полк чисельністю до 2200 осіб буде оснащений протикорабельними ракетами для захисту японських островів.

Так, у середу 11 січня Вашингтон і Токіо ознаменували новий етап у своїй співпраці у сфері безпеки.

Нові кроки покликані підвищити роль Японії в регіональній обороні, підкріплюючи нову військову стратегію Токіо, оприлюднену в грудні 2022 року, яка сигналізує про широку відмову від суворих обмежень, накладених країною на свої воєнні операції після Другої світової війни.

Про нові кроки США стосовно Японії мають оголосити після консультацій з питань безпеки між міністром оборони Штатів Ллойдом Остіном, держсекретарем Ентоні Блінкеном, міністром закордонних справ Японії Хаясі Йосімаса та міністром оборони Японії Ясукадзу Хамада. Нові заходи та консультації відбулися через місяць після публікації нової військової стратегії Японії.

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда має прибути до Вашингтона наприкінці цього тижня для зустрічі в п'ятницю з президентом Джо Байденом, щоб наголосити на тісному союзі країн. У середу в Лондоні Кісіда підписав оборонну угоду з Великою Британією, що дозволяє їх військам розміщуватися в країнах один одного - ця угода стала першою для Японії, укладеною з європейською країною.

В рамках нової військової стратегії Японії створюється новий спільний військовий штаб із США, і обидві сторони заявляють про наміри вивчити нові механізми командування та управління для координації сил обох країн.

За словами офіційних осіб, у середу США та Японія також оголосять про активізацію навчань на південно-західних островах Японії.