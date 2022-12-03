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Японія збільшить чисельність військ на Окінаві через загрозливу активність Китаю, - ЗМІ

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Субота 03 грудня 2022 13:56
Японія збільшить чисельність військ на Окінаві через загрозливу активність Китаю, - ЗМІ Фото: Японія збільшить чисельність військ на Окінаві через загрозливу активність Китаю (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Міністерство оборони Японії планує посилити захист віддалених південно-західних островів й реагування у випадку надзвичайної ситуації навколо Тайваню.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Kyodo News.

Відповідні рішення прийняті через загрозливу морську активність Китаю.

Зазначається, що для посилення захисту островів, Японія планує розгорнути другий піхотний полк у складі 15-ї бригади Сухопутних сил самооборони на Окінаві.

Загалом йдеться про:

  • збільшення кількості підрозділів зв’язку;
  • збільшення логістики;
  • підвищення найвищого звання командира 15-ї бригади з генерал-майора до генерала.

Ймовірно, заплановані зміни наберуть чинності вже до кінця поточного року.

Ще у 2016 році Японія створила підрозділ прибережного спостереження на острові Йонагуні, який розташований за 100 кілометрів від Тайваню. Також було створено ракетні підрозділи на кількох островах неподалік групи невеликих безлюдних островів Сенкаку. На останні Китай також висловлює претензії.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що в США допускають можливість бойових дій Китаю проти Тайваню, а також вживають заходи, аби цього не допустити.

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