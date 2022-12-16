Японія оголосила найбільший з часів Другої світової війни план посилення оборони

Сьогодні, 16 грудня, Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Як вказує видання, через вторгнення Росії в Україну в світі розпалюються страхи війни. Згідно з планом, Японія планує закупити ракети, здатні досягти до Китаю у разу його нападу на Тайвань.

"Вторгнення Росії в Україну є серйозним порушенням законів, які забороняють застосування сили, і похитнуло основи міжнародного порядку", - пояснюють в Японії.

Широкий п’ятирічний план Японії зробить країну третьою у світі за розміром витрат на армію після Сполучених Штатів і Китаю, виходячи з поточного бюджету.

"Це встановлює новий курс для Японії. Якщо це буде належним чином виконано, Сили самооборони стануть справжньою ефективною силою світового рівня", - сказав Йоджі Кода, колишній адмірал Морських сил самооборони.

Більшість оборонних замовлень отримає японська фірма Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Вони очолять розробку трьох ракет великої дальності, а також побудують наступний японський реактивний винищувач у рамках спільного проекту Японії, Великобританії та Італії.

Виграють і іноземні компанії. Уряд заявляє, що хоче, щоб американські крилаті ракети "Томагавк" корабельного базування виробництва Raytheon Technologies стали частиною її нових сил стримування.