ua ru
Пт, 16 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Японія оголосила найбільший з часів Другої світової війни план посилення оборони

Новость на русском →
Японія, П'ятниця 16 грудня 2022 18:04
Японія оголосила найбільший з часів Другої світової війни план посилення оборони Фото: Японія заклала 320 млрд доларів на оборону (Getty Images)
Автор: РБК-Україна

Сьогодні, 16 грудня, Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters

Як вказує видання, через вторгнення Росії в Україну в світі розпалюються страхи війни. Згідно з планом, Японія планує закупити ракети, здатні досягти до Китаю у разу його нападу на Тайвань.

"Вторгнення Росії в Україну є серйозним порушенням законів, які забороняють застосування сили, і похитнуло основи міжнародного порядку", - пояснюють в Японії.

Широкий п’ятирічний план Японії зробить країну третьою у світі за розміром витрат на армію після Сполучених Штатів і Китаю, виходячи з поточного бюджету.

"Це встановлює новий курс для Японії. Якщо це буде належним чином виконано, Сили самооборони стануть справжньою ефективною силою світового рівня", - сказав Йоджі Кода, колишній адмірал Морських сил самооборони.

Більшість оборонних замовлень отримає японська фірма Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Вони очолять розробку трьох ракет великої дальності, а також побудують наступний японський реактивний винищувач у рамках спільного проекту Японії, Великобританії та Італії.

Виграють і іноземні компанії. Уряд заявляє, що хоче, щоб американські крилаті ракети "Томагавк" корабельного базування виробництва Raytheon Technologies стали частиною її нових сил стримування.

Щоб компенсцвати витрати з бюджету, уряд Японії заявив що підвищить податки на тютюнові вироби, податки на прибуток компаній та податок на відновлення після стихійних лих.

Нагадаємо, Британія оголосила про погодження з Італією та Японією спільної роботи над створенням нового бойового винищувача.

Раніше ми писали, шо японський стартап Ispace, який прагне стати першою приватною компанією у світі, яка досягла Місяця, запустив посадковий модуль.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Японія ракети Курс долара
NEWS
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
Росіяни випустили по Україні понад 60 ракет, - Повітряні сили
DAILY
Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Між війною та ЄС. Що відбувається в Косові і чи розпочнеться нова війна на Балканах