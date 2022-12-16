Японія оголосила найбільший з часів Другої світової війни план посилення оборони
Сьогодні, 16 грудня, Японія оприлюднила найбільший план нарощування своєї військової сили з часів Другої світової війни. Уряд країни заклав 320 мільярдів доларів на наступні п'ять років для посилення оборони.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters
Як вказує видання, через вторгнення Росії в Україну в світі розпалюються страхи війни. Згідно з планом, Японія планує закупити ракети, здатні досягти до Китаю у разу його нападу на Тайвань.
"Вторгнення Росії в Україну є серйозним порушенням законів, які забороняють застосування сили, і похитнуло основи міжнародного порядку", - пояснюють в Японії.
Широкий п’ятирічний план Японії зробить країну третьою у світі за розміром витрат на армію після Сполучених Штатів і Китаю, виходячи з поточного бюджету.
"Це встановлює новий курс для Японії. Якщо це буде належним чином виконано, Сили самооборони стануть справжньою ефективною силою світового рівня", - сказав Йоджі Кода, колишній адмірал Морських сил самооборони.
Більшість оборонних замовлень отримає японська фірма Mitsubishi Heavy Industries (MHI). Вони очолять розробку трьох ракет великої дальності, а також побудують наступний японський реактивний винищувач у рамках спільного проекту Японії, Великобританії та Італії.
Виграють і іноземні компанії. Уряд заявляє, що хоче, щоб американські крилаті ракети "Томагавк" корабельного базування виробництва Raytheon Technologies стали частиною її нових сил стримування.
Щоб компенсцвати витрати з бюджету, уряд Японії заявив що підвищить податки на тютюнові вироби, податки на прибуток компаній та податок на відновлення після стихійних лих.
Нагадаємо, Британія оголосила про погодження з Італією та Японією спільної роботи над створенням нового бойового винищувача.
Раніше ми писали, шо японський стартап Ispace, який прагне стати першою приватною компанією у світі, яка досягла Місяця, запустив посадковий модуль.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.