США и Япония расширят сотрудничество в сфере безопасности в космосе

Соединенные Штаты Америки объявили об инициативах по защите японских спутников, оснащению Токио ракетами большой дальности и модернизации сил морской пехоты США в стране для противодействия полномасштабному наращиванию военной мощи Китая.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal .

По словам официальных лиц США, в рамках этих усилий Штаты расширяют зону безопасности альянса, чтобы защитить японские спутники от атак.

Страны также подтверждают решение Токио приобрести сотни американских крылатых ракет "Томагавк", чтобы дать Японии возможность поражать цели на материковой части Китая и в Северной Корее в случае агрессии.

Кроме того, речь идет о размещении до 2025 года прибрежного полка морской пехоты США на Окинаве. Этот полк численностью до 2200 человек будет оснащен противокорабельными ракетами для защиты японских островов.

Так, в среду 11 января Вашингтон и Токио ознаменовали новый этап в своем сотрудничестве в области безопасности.

Новые шаги призваны повысить роль Японии в региональной обороне, подкрепляя новую военную стратегию Токио, обнародованную в декабре 2022 года, которая сигнализирует о широком отказе от строгих ограничений, наложенные страной на свои военные операции после Второй мировой войны.

О новых шагах США в отношении Японии должны объявить после консультаций по вопросам безопасности между министром обороны Штатов Ллойдом Остином, госсекретарем Энтони Блинкеном, министром иностранных дел Японии Хаяси Есимаса и министром обороны Японии Ясукадзу Хамада. Новые меры и консультации последовали менее чем через месяц после публикации новой военной стратегии Японии.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида должен прибыть в Вашингтон в конце этой недели для встречи в пятницу с президентом Джо Байденом, чтобы подчеркнуть тесный союз стран. В среду в Лондоне Кисида подписал оборонное соглашение с Великобританией, позволяющее их войскам размещаться в странах друг друга - это соглашение стало первым для Японии, заключенным с европейской страной.

В рамках новой военной стратегии Японии создается новый совместный военный штаб с США, и обе стороны заявляют о намерениях изучить новые механизмы командования и управления для координации сил обеих стран.

По словам официальных лиц, в среду США и Япония также объявят об активизации учений на юго-западных островах Японии.