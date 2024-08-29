США та Південна Корея завершили масштабні літні військові навчання

Сполучені Штати і Південна Корея у четвер завершили великі щорічні навчання "Щит свободи Ульчі", спрямовані на зміцнення спільної готовності до оборони на тлі зростаючих військових загроз з боку КНДР.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Згідно з даними Об’єднаного комітету начальників штабів Південної Кореї, загалом у маневрах, які розпочалися 19 серпня, було залучили близько 19 000 південнокорейських військовослужбовців.

Також було проведено 48 одночасних польових тренувань, таких як висадка морського десанту та етап навчань із бойовою стрільбою, порівняно з 38 польовими заходами, проведеними минулого року.

Зазначається, що цього року в ході тренувань сил цивільної оборони, що проходили у рамках навчань, уперше відпрацьовувався сценарій із ядерним ударом КНДР. Водночас військові навчання не передбачали такого сценарію.

Крім того, протягом навчань Міноборони Південної Кореї вперше провело свою окрему нараду з відповідними урядовими відомствами з питань реагування на дезінформацію на тлі зростання занепокоєння з приводу загроз гібридної війни.

Північна Корея, яка використовувала спільні навчання союзників як привід для провокацій, засудила навчання, назвавши їх "найобразливішими та найпровокаційнішими військовими навчаннями для агресії". Однак під час навчань цього року, вона не проводила великих провокацій, таких як запуски балістичних ракет.